Гуменюк — об ударе по Чонгару: Все транспортные артерии на севере Крыма находятся под контролем ВСУ 22 июня, 18:37 NV Премиум ВСУ атаковали мост на границе оккупированного Крыма и Херсонщины (Фото:Слово и дело)

Силы обороны Украины не ставили задачей полностью разрушить мост возле Чонгара, зато удалось повредить его в достаточной степени, чтобы замедлить поставки ресурсов южной группировке врага. Об этом в эфире Radio NV сказала руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны оперативного командования Юг Наталья Гуменюк.



— Мы утром услышали очень хорошие новости о том, что что-то такое произошло на мосту возле Чонгара, который использовали оккупанты для переброски своей техники. Можем ли мы оценить, насколько важным был и остается этот мост для наших врагов?

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— Начнем с того, что любой мост является объектом критической инфраструктуры, созданный для того, чтобы облегчить транспортную работу. А когда вопрос встает в транспортировке таких необходимых вещей как боеприпасы, техника, вооружение и другие логистические моменты для войск — это, конечно, абсолютно важнейший объект, который находится под усиленной охраной и на который был очень существенный расчет. Мы уже говорили о том, что подготовка к сверхактивным действиям — то, что называется контрнаступлением, — содержит такой мощный элемент, как уничтожение мощностей и возможностей врага пополнять свои ресурсы. Работаем дальше.

— Украинским гражданам говорят: не надо снимать места прилетов, не надо показывать в соцсетях, что и куда прилетело и какие последствия. Враги, в отличие от нас, очень тщательно все сняли. Поэтому мы и видео можем увидеть, и фото того, как выглядит и как был поврежден этот Чонгарский мост. Как вы оцениваете его состояние? Можем ли мы сказать о том, сколько времени потребуется нашим врагам для того, чтобы восстановить движение по этому мосту?