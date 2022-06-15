Ситуация в Северодонецке: украинские военные контролируют треть города и промзону — глава ВГА 15 июня, 11:27 Цей матеріал також доступний українською Треть Северодонецка и промзона остаются под контролем ВСУ (Фото:Сергей Гайдай/facebook.com)

Руководитель военно-гражданской администрации Северодонецка Александр Стрюк сообщил, что украинские военные контролируют треть города.



В эфире Радио Свобода он рассказал, что ситуация кардинально не изменилась — военные стоят на своих позициях, ночью были плотные обстрелы Градами и тяжелой артиллерией.

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«Наши войска заняли позиции, держа линию обороны. Ситуация стабильная, тяжелая, но контролируемая. Две трети жилых кварталов контролируют войска РФ. Что касается наших войск — это где-то треть города вместе с промзоной и близлежащими территориями», — отметил Стрюк.

Также он ответил на вопрос, есть ли сейчас возможность отправлять подкрепление для ВСУ: «Возможность есть, но она достаточно усложнена. Действительно, мосты разрушены по поводу возможности их использования, по-видимому, под большим вопросом. Отсутствуют по пролету почти на каждом мосту. Определенные сложности есть, но город не отрезан. Разными способами, но возможность доставлять необходимые вещи есть».

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