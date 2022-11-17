ВСУ контролируют территорию рядом с Крымом — Генштаб

17 ноября, 16:43
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Жительница Херсона обнимает защитника Украины, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Жительница Херсона обнимает защитника Украины, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)

Защитники Украины контролируют территорию возле оккупированного Крыма. Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 17 ноября.

Громов подтвердил, что ВСУ вышли на берег Днепра, что позволяет им контролировать территорию, приближенную к Крыму.

«Бойцы-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия [на вопрос о контроле сухопутного коридора в Крым]», — заявил он.

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Представитель Генштаба также рассказал, что после отступления с правобережной части Херсонской области российские оккупанты восстанавливают свои войска и перебрасывают боеспособные подразделения на другие направления.

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Громов сообщил, что защитники Украины освободили до 5580 кв. км украинской территории и 198 населенных пунктов на юге.

На прошлой неделе страна-агрессор Россия объявила о выводе своих оккупационных войск из Херсона и с правобережной части области. Российские оккупанты вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления защитников Украины на этом направлении.

11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.

Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась успехом Украины, но имеет свою цену.

https://www.youtube.com/embed/v4iX8JFBKSc
Редактор: Нина Григорская

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Оккупация Крыма Река Днепр Война России против Украины

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