ВСУ контролируют территорию рядом с Крымом — Генштаб
Жительница Херсона обнимает защитника Украины, 16 ноября 2022 года (Фото:REUTERS/Valentyn Ogirenko)
Защитники Украины контролируют территорию возле оккупированного Крыма. Об этом рассказал замначальника Главного оперативного управления Генштаба ВСУ бригадный генерал Алексей Громов во время брифинга в четверг, 17 ноября.
Громов подтвердил, что ВСУ вышли на берег Днепра, что позволяет им контролировать территорию, приближенную к Крыму.
«Бойцы-артиллеристы и вообще военнослужащие Вооруженных Сил Украины делают все возможное, чтобы поражать противника на максимальной дальности достижения нашего оружия [на вопрос о контроле сухопутного коридора в Крым]», — заявил он.
Представитель Генштаба также рассказал, что после отступления с правобережной части Херсонской области российские оккупанты восстанавливают свои войска и перебрасывают боеспособные подразделения на другие направления.
Громов сообщил, что защитники Украины освободили до 5580 кв. км украинской территории и 198 населенных пунктов на юге.
На прошлой неделе страна-агрессор Россия объявила о выводе своих оккупационных войск из Херсона и с правобережной части области. Российские оккупанты вынуждены были пойти на такой шаг, чтобы сохранить остатки своей группировки на фоне контрнаступления защитников Украины на этом направлении.
11 ноября в город вошли первые подразделения украинской армии, которые были встречены радостными толпами местных жителей.
Главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный рассказал, что операция по освобождению Херсона продолжалась с начала сентября и закончилась успехом Украины, но имеет свою цену.