ВСУ контролируют примерно 45% Донецкой области — глава ОВА

5 сентября, 13:17
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Подконтрольными Украине остаются около 45% Донецкой области.

Об этом сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко в эфире канала Белсат.

«Попытки наступательных действий врага не прекращаются по основным ключевым направлениям, это Бахмутское направление, Авдеевское направление, там, где враг уже на протяжение многих недель продолжает наступать, перенося, как они говорят, сроки выхода к административным границам Донецкой области. Однако успеха их действия не имеют», — сказал Кириленко.

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По его словам, в Донецкой области территория, которая контролируется украинской властью до процесса полной деокупации региона, составляет приблизительно в процентном соотношении 45%

https://www.youtube.com/embed/xoi4EmttbXg

«Обстрелы области, гражданской инфраструктуры, как населенных пунктов крупных городов вдоль линии фронта, так и по всей области фактически продолжаются ежедневно. Результаты обстрелов — жертвы и раненые среди мирного населения. И такие факты мы фиксируем, к сожалению, каждый день», — отметил глава ОВА.

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Редактор: Виктория Бедрак

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Теги:   Донецкая область Павел Кириленко Война России против Украины

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