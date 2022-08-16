ВСУ контролируют почти 50% Донецкой области — Кириленко

16 августа, 23:19
Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины)

Украинские военнослужащие (Фото:Минобороны Украины)

По состоянию на середину августа Вооруженные силы Украины контролируют 45% Донецкой области, сообщил глава Донецкой ОВА Павел Кириленко.

В том, что россияне не смогли реализовать свои планы, есть много составляющих, подчеркнул Кириленко в интервью УНИАН. Это профессионализм украинской армии, обустройство обороны и предоставление партнерами дальнобойной артиллерии, при помощи которой были уничтожены склады оккупантов.

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По словам главы ОВА, самыми горячими участками фронта остаются Лиманское, Бахмутское и Авдеевское направления.

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«Что касается первого, речь идет о наступлении на Славянск и дальше — на Краматорск. Что касается второго направления, российские оккупационные войска действительно пытаются максимально приблизиться к Бахмуту — „поджимают“ со стороны Зайцево, там сейчас очень горячо. Да и сам Бахмут находится под постоянными огневыми ударами россиян», — рассказал Кириленко.

16 августа Кириленко заявил, что из области эвакуировались уже 75% жителей.

https://www.youtube.com/watch?v=Qla-1MQqVss
Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Донбасс Донецкая область Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Павел Кириленко Война России против Украины

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