Трасса между Кременной и Сватово под огневым контролем ВСУ — Гайдай

3 января, 11:03
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Контроль над трассой Р-66 имеет стратегическое значение (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Контроль над трассой Р-66 имеет стратегическое значение (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Украинские военные продолжают свое постепенное продвижение в Луганской области.

О его результатах во вторник, 3 января, рассказал глава местной ОВА Сергей Гайдай.

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По его словам, на сегодняшний день трасса между Кременной и Сватово находится под огневым контролем Сил обороны.

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«Трассу Р-66 контролируем огнем. Иногда ССО удается выходить на нее физически и уничтожать вражескую технику», — сообщил Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

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Данная дорога имеет стратегическое значение, поскольку пролегает от Белгородской области до временно оккупированного РФ Северодонецка.

Согласно информации СМИ, на прошлой неделе украинская армия подобралась к Кременной и вокруг города уже идут бои.

На фоне этого российское военное командование решило перебраться оттуда в Рубежное.

Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Луганская область Северодонецк Сватово Сергей Гайдай Война России против Украины Кременная

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