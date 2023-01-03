Трасса между Кременной и Сватово под огневым контролем ВСУ — Гайдай 3 января, 11:03 Контроль над трассой Р-66 имеет стратегическое значение (Фото:REUTERS/Maksim Levin)

Украинские военные продолжают свое постепенное продвижение в Луганской области.

О его результатах во вторник, 3 января, рассказал глава местной ОВА Сергей Гайдай.

По его словам, на сегодняшний день трасса между Кременной и Сватово находится под огневым контролем Сил обороны.

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«Трассу Р-66 контролируем огнем. Иногда ССО удается выходить на нее физически и уничтожать вражескую технику», — сообщил Гайдай в эфире общенационального телемарафона.

Данная дорога имеет стратегическое значение, поскольку пролегает от Белгородской области до временно оккупированного РФ Северодонецка.

Согласно информации СМИ, на прошлой неделе украинская армия подобралась к Кременной и вокруг города уже идут бои.

На фоне этого российское военное командование решило перебраться оттуда в Рубежное.

