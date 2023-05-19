ВСУ перехватили тактическую инициативу под Бахмутом, вагнеровцы провалили план окружения города — ISW 19 мая, 07:51 Военнослужащие ВСУ отдыхают после штурма боя под Бахмутом, 11 мая 2023 года (Фото:Radio Free Europe/Radio Liberty/Serhii Nuzhnenko via REUTERS)

Вооруженным силам Украины удалось перехватить тактическую инициативу под Бахмутом в результате новых контратак — даже несмотря на более ранние надежды Евгения Пригожина и ЧВК Вагнера окружить значительную группировку украинских сил под Бахмутом.

Об этом идет речь в новой сводке Института изучения войны по итогам 18 мая.

Аналитики отмечают, что украинские войска перехватили тактическую инициативу и получили тактически значимые успехи в районе Бахмута по итогам контратак 18 мая. В ISW считают, что эти операции еще не отражают начала новой крупной операции, а являются продолжением локальных контратак, которые ВСУ ведут уже в течение нескольких дней. Несколько российских «военкоров» признали, что украинские войска прорвались сквозь российские оборонительные линии к югу и юго-западу от Ивановского (6 км к западу от Бахмута) и к северо-западу от Клещиевки (6 км к юго-западу от Бахмута). «Военкоры» также утверждают, что российские войска отступили с позиций к северу от поселка Сакко и Ванцетти (15 км к северу от Бахмута) на позиции южнее этого насленного пункта, хотся ВСУ в него еще не вошли. Спонсор ЧВК Вагнера Евгений Пригожин заявил, что российские войска уступили 570 м территории к северу от Бахмута, и это согласуется с заявлением заместителя министра обороны Украины Анны Маляр о том, что украинские войска продвинулись на 500 метров к северу от Бахмута и на 1000 метров в районе южнее Бахмута.

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Представитель ВСУ полковник Сергей Череватый заявил, что за минувшие сутки украинские войска продвинулись на расстояние до 1700 метров, а 3-я отдельная десантно-штурмовая бригада Украины сообщила, что контратаки бригады расширили украинский выступ в районе Бахмута до 2000 метров в ширину и на 700 метров в глубину, напоминает ISW.

Таким образом, заявления украинских официальных лиц свидетельствуют, что ВСУ захватили боевую инициативу в районе Бахмута, констатируют в Институте изучения войны. 18 мая Череватый заявил, что украинские силы восстановили инициативу на поле боя и заставляют российские силы отвечать на действия Украины, в частности путем переброски подразделений ВДВ на фланги Бахмутского фронта для обороны от наступления Украины. По словам Маляр заявил, российские войска развернули большинство своих резервов в районе Бахмута — очень вероятно, что в ущерб другим участкам линии фронта, которые РФ пытается удержать, отмечает ISW.

Недавно Институт изучения войны предполагал, что российское военное командование пытается перераспределить военные ресурсы РФ ради подкрепления в районе Бахмута, чтобы увеличить наступательные возможности ЧВК Вагнера и захватить город, одержав тактическую победу перед украинским контрнаступлением. Однако ограниченный характер наступательных операций вагнеровцев в Бахмуте по сравнению с локальными украинскими контратаками подчеркивает потерю россиянами инициативы в этом районе. ISW пока не может подтвердить утверждения российских пропагандистов о том, что вагнеровцы якобы перерезали дорогу Бахмут-Часов Яр или якобы начали штурм одного из последних украинских укрепрайонов в западном Бахмуте.

Тем временем Евгений Пригожин 18 мая признал, что наемники ЧВК Вагнера не могут окружить украинские войска в городе из-за потери стабильных флангов к северу и югу от Бахмута. Пригожин обвинил Минобороны России в потере выгодных позиций после того, как подчиненные ведомству части отступили с позиций на флангах Бахмута, что было необходимо для окружения войск ВСУ в этом районе. Вагнеровцы давно заявляли о намерении окружить Бахмут и захватить украинские силы в ловушку, однако оказались неспособными сделать это после того, как украинское военное командование решило отстаивать город, напоминают аналитики ISW. Ранее они предполагали, что российские войска вряд ли окружат Бахмут — даже после того, как войска ЧВК Вагнера совершили несколько быстрых прорывов к северу, югу и востоку от города зимой-весной 2023 года. Вероятно, Пригожин надеялся, что украинские войска полностью выйдут из Бахмута из-за угрозы неизбежного окружения. Украинская оборонительная операция, однако, сделала приоритетом защиту украинских путей коммуникаций к западу от Бахмута, что заставило войска ЧВК Вагнера вести войну в городе и пробиваться непосредственно через его районы. Признание Пригожина еще больше подтверждает заявления украинских чиновников о том, что ЧВК Вагнера теряет инициативу на поле боя.

Битва за Бахмут и контратаки ВСУ — карта

Инфографика: ISW

Военкоры, связанные с Пригожиным и ЧВК Вагнера, обвиняют российские регулярные силы в военных неудачах в Бахмуте и вокруг него. Один из таких «военных блогеров» признал, что российским силам не хватает организации, огневой поддержки, координации и подготовки, необходимых для защиты флангов Бахмутского фронта. Он посетовал, что российские войска позволяют украинским силам «загнать БМП [боевую машину пехоты] на 15 минут» в российский тыл, без ее уничтожения, а украинский штурм может занять всего 16 минут.

В то же время, попытки Пригожина упрекнуть российских военных в неудачах вокруг Бахмута побуждают некоторых российских ультранационалистов обвинять его в использовании битвы за Бахмут для удовлетворения личных амбиций. В ISW считают такую критику «примечательной», поскольку она может свидетельствовать об изменении восприятия ультранационалистами Пригожина.

Другие выводы аналитиков ISW за минувшие сутки:

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Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что НАТО может обсудить возможное предоставление Украине западных истребителей на июньской встрече министров обороны стран Альянса.

Российские войска совершили ограниченные атаки северо-восточнее Купянска и вдоль линии Сватово-Кременная.

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