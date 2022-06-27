«Процесс был сложным». Вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку — глава ВЦА 27 июня, 12:36 Цей матеріал також доступний українською Вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вывод украинских войск из Северодонецка проходил путем переправы через реку, поскольку уже ни один мост не функционировал.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Северодонецкой ВЦА Александр Стрюк.

Для пересечения реки использовались подручные средства, которые были в городе, поэтому процесс был сложным.

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«Хотя почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые у них были», — отметил Стрюк.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

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