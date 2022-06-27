«Процесс был сложным». Вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку — глава ВЦА

27 июня, 12:36
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Вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вывод ВСУ из Северодонецка проходил путем переправы через реку (Фото:REUTERS/Oleksandr Ratushniak)

Вывод украинских войск из Северодонецка проходил путем переправы через реку, поскольку уже ни один мост не функционировал.

Об этом в ходе пресс-конференции сообщил глава Северодонецкой ВЦА Александр Стрюк.

Для пересечения реки использовались подручные средства, которые были в городе, поэтому процесс был сложным.

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«Хотя почти все подразделения украинской армии вышли из Северодонецка и максимально вывели с собой те средства, которые у них были», — отметил Стрюк.

Утром 24 июня стало известно, что украинские подразделения организованно покинули часть Северодонецкой промзоны. Журналист Юрий Бутусов отметил, что «уходить горько, но это решение давно уже назрело».

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Позже глава Северодонецкой районной военной администрации Роман Власенко в эфире Радио НВ сообщил, что бои продолжаются и российские оккупанты продолжают использовать весь арсенал артиллерии по украинским защитникам, которые выходят из города.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Луганская область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Северодонецк Война России против Украины

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