Корпусная реформа, новые войска и удары по РФ: Сырский подвел итоги деятельности ВСУ в 2025 году

Сырский перечислил реформы и достижения украинской армии за 2025 год (Фото: Главнокомандующий ВС Украины / CinC AF of Ukraine)

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подытожил деятельность Сил обороны Украины в 2025 году.

«Боевые действия не останавливают реформ и изменений в Вооруженных Силах Украины. Война требует постоянного развития, технологизации и новых решений», — отметил он в четверг, 15 января.

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Сырский перечислил реформы и достижения украинской армии за прошлый год.

Корпусная реформа

В ВСУ было сформировано 16 корпусов. По словам главкома, сейчас идет второй этап, во время которого там, где позволяет обстановка, осуществляется перегруппировка бригад, чтобы корпуса получили собственные комплекты войск в определенных полосах ответственности.

Беспилотные силы

Сырский отметил, что Украине удалось существенно нарастить дроновую составляющую — как в Силах беспилотных систем, так и в других войсках.

В 2025 году в составе Воздушных сил ВСУ созданы подразделения беспилотных сил ПВО. Сейчас уже развернуто три эшелона перехвата шахедов.

Новые войска

В ВСУ сейчас формируют Киберсилы и Штурмовые войска.

Потери врага

Летом 2025 года потери России превысили миллион солдат убитыми и ранеными. По состоянию на конец года количество обезвреженных оккупантов превысило 1,2 миллиона человек.

Глубокий удар

На территории РФ украинские военные поразили 719 целей, что нанесло стране-агрессору ущерб в военной и военно-экономической сферах на сумму около 15 миллиардов долларов, подчеркнул Сырский.

Защита неба

В течение года российская армия осуществила 624 ракетно-авиационных удара, из них 52 — массированные.

Силами ПВО было уничтожено и обезврежено:

27 367 шахедов/дронов Герань;

916 крылатых ракет;

164 баллистические и гиперзвуковые ракеты;

207 КАБов.

Главнокомандующий отметил, что Украина должна усиливать работу на направлениях минно-взрывных заграждений и обустройства антидроновой защиты.

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Сырский заявил, что определил задачи на 2026 год для всех органов военного управления.

«Полномасштабная война продолжается уже почти четыре года. Мы знаем проблемы — и работаем над их решением. Этот год также будет тяжелым, но мы обязательно преодолеем и трудности, и российского агрессора», — добавил он.

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13 января Сырский сообщил, что украинское войско в течение 2025 года уменьшило число собственных потерь личного состава на 13% и сорвало планы россиян по оккупации украинских территорий.

Он рассказал, что российские войска пытались захватить остальные территории Донецкой, Луганской, Запорожской областей, правобережье Херсонщины, хотели выйти в Одессу, чтобы полностью отрезать выход к морю.