Продуманные действия ВСУ истощили российские подразделения на юге Украины — разведка Эстонии 1 сентября, 15:01 Украинские военные (Фото:REUTERS/Viacheslav Ratynskyi)

Эстонская разведка считает, что своими методичными действиями за последние полторы недели контрнаступления Вооруженные силы Украины смогли истощить российские войска на южном фронте.

Об этом заявил руководитель Центра разведки обороны Эстонии Марго Гросберг, сообщает ERR.

По его словам, ВСУ продвигаются медленно, но их действия были хорошо продуманными и методичными и создавали значительное давление на российские подразделения.

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Он заявил, что в течение последних недели-полторы боевые действия были сосредоточены в Запорожской области, в направлении Роботино и Вербового. Украинские войска вышли на первую линию обороны и прорвали ее по крайней мере в одном месте, выйдя на запад Вербового.

Гросберг отметил, что бои там были самыми интенсивными, россияне были вынуждены перебросить туда больше подразделений из других мест, в частности части Псковской воздушно-десантной дивизии, которые были переведены из Бахмута и Лимана.

«Эти действия показывают, что Россия идет на достаточно большие риски, что свидетельствует о том, что ее запасы ограничены, их осталось немного», — сказал он.

Он также заявил, что совершенствование артиллерийских возможностей Украины, которые стали равными или даже лучше российских, помогли отбросить российскую артиллерию с фронта на такое расстояние, что они уже не могут поддерживать свои подразделения огнем.

По словам Гросберга, дальнейший прорыв ВСУ в других районах, в частности под Орехово, сложнее, а это означает, что украинские войска должны пройти еще «долгий путь к Азовскому морю».

Ранее издание WSJ со ссылкой на источники сообщало, что Силам обороны Украины удалось прорвать основную линию обороны российских оккупантов на юго-востоке страны.

По данным Генштаба, ВСУ продолжают наступление на Мелитопольском направлении. Бойцы продвигаются дальше от Роботино до Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

27 августа американский Институт изучения войны (ISW) заявил, что ВСУ достаточно продвинулись, чтобы атаковать на юге вторую линию оборонительных укреплений России. Военные рассказали, что оккупанты успели возвести прочную оборону, в том числе бетонные сооружения, и бойцы «прорубили» проходы в минных полях, чтобы их техника и пехота могли наступать и двигаться вперед.