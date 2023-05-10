Украинские военные используют румынские РСЗО APR-40 — видео

10 мая, 13:08
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APR-406 (Фото:Скриншот/twitter.com/front_ukrainian)

APR-406 (Фото:Скриншот/twitter.com/front_ukrainian)

Украинские артиллеристы получили румынские реактивные системы залпового огня APR-406, о передаче ВСУ этих образцов вооружения ранее не сообщалось.

Об этом сообщает mil.in.ua.

На опубликованных кадрах зафиксировано четыре РСЗО APR-40, точное количество техники, которое используют артиллеристы, неизвестно.

https://twitter.com/front_ukrainian/status/1655754149672132608?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1655754149672132608%7Ctwgr%5E99680cc6997c05cd16edb4ce23e4c7cab274b88f%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmil.in.ua%2Fuk%2Fnews%2Fukrayinski-vijskovi-vykorystovuyut-rumunski-rszv-apr-40%2F

РСЗО APR-40 является лицензированной румынской копией РСЗО БМ-21 Град. Их разработала компания Aerostar SA

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Пусковая установка установлена на шасси полноприводного грузовика DAC 665T с колесной формулой 6×6. DAC 665T может вести огонь как одиночными выстрелами, так и залпом.

Время полного залпа – 30 секунд. Управлять можно как из кабины автомобиля, так и дистанционно. Максимальная дальность поражения – 20,5 км.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Румыния Артиллерия РСЗО Война России против Украины

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