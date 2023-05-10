Украинские военные используют румынские РСЗО APR-40 — видео 10 мая, 13:08 APR-406 (Фото:Скриншот/twitter.com/front_ukrainian)

Украинские артиллеристы получили румынские реактивные системы залпового огня APR-406, о передаче ВСУ этих образцов вооружения ранее не сообщалось.

Об этом сообщает mil.in.ua.

На опубликованных кадрах зафиксировано четыре РСЗО APR-40, точное количество техники, которое используют артиллеристы, неизвестно.

РСЗО APR-40 является лицензированной румынской копией РСЗО БМ-21 Град. Их разработала компания Aerostar SA

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Пусковая установка установлена на шасси полноприводного грузовика DAC 665T с колесной формулой 6×6. DAC 665T может вести огонь как одиночными выстрелами, так и залпом.

Время полного залпа – 30 секунд. Управлять можно как из кабины автомобиля, так и дистанционно. Максимальная дальность поражения – 20,5 км.