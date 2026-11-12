Украинские морпехи впервые доставили робота-камикадзе на левый берег Днепра по воздуху и уничтожили позицию оккупантов

Беспилотник «Перун» перенес на левый берег Днепра наземный роботизированный комплекс с боевой частью весом семь килограммов (Фото: navy.mil.gov.ua)

Украинские морские пехотинцы впервые использовали беспилотник для доставки наземного робота-камикадзе на оккупированный левый берег Днепра. Робот добрался до позиции российских операторов дронов, после чего она была уничтожена.

Об этом 11 ноября сообщили Военно-морские силы ВСУ.

Операцию провел 426-й отдельный полк беспилотных систем с участием расчетов FPV-дронов, бомбардировщиков и разведывательных БПЛА.

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Беспилотник «Перун» перенес на левый берег Днепра наземный роботизированный комплекс с боевой частью весом семь килограммов. По данным ВМС, робот успешно приземлился, сохранив управляемость и связь.

После этого наземный комплекс самостоятельно двинулся по определенному маршруту. Во время его движения украинские военные выявляли позиции российских оккупантов с воздуха и с борта робота, а также поражали их FPV-дронами.

Конечной точкой маршрута стало здание, в котором находились российские операторы беспилотников. Когда из дверей вышел оккупант, украинский оператор подорвал робота. Впоследствии позицию дополнительно атаковали FPV-дроном.

В ВМС отметили, что все этапы операции были зафиксированы на видео. Потерь среди украинских военных нет.

Украинские подразделения продолжают расширять применение наземных роботизированных комплексов. В частности, бригада «Хартия» разработала специальные НРК для операции «Велес» в газопроводе на Купянском направлении, где боевые действия велись в узких подземных трубопроводах.