ВСУ ищут дыры в российской обороне, чтобы обрушить фронт как под Харьковом — разведка Эстонии 20 июня, 22:28 Вооруженные Силы Украины (Фото:Генштаб ВСУ/Facebook)

Главы разведцентра Сил обороны Эстонии Марго Гросберг сообщил, что ВСУ во время нынешнего контрнаступления ищут дыры в обороне российских оккупантов, чтобы обрушить фронт, как в прошлом году под Харьковом.

Об этом сообщает ресурс ERR.

По данным Гросберга, в бой была введена лишь треть обученных на Западе украинских сил. Контрнаступление украинских войск ведется в районе Бахмута, на юге Донецкой области и в Запорожской области. По его словам, больше всего территории украинцам удалось отвоевать в Запорожской области и в направлении Орехова в Донецкой области.

Видео дня

Он добавил, что украинские войска еще не достигли основных российских оборонительных позиций. Также, по его словам, трудно прогнозировать, когда ВСУ достигнут крупных российских оборонительных сооружений.

«Нигде еще не найдена брешь или нужная болевая точка, при нажатии на которую обрушится весь фронт. Для этого еще слишком рано. В данный момент украинцы ищут те слабые места, те дыры, где оборона построена немного слабее, а насыщенность войсками ниже, чем где-то еще», — сказал он.

Гросберг добавил, что в течение этой недели еще не будет массированного наступления.

«Украинцы применяют методичный, спокойный подход. Но рано или поздно эта дыра или место будут найдены, и тогда все начнет происходить совсем с другой скоростью, как прошлой осенью в Харькове», — добавил глава разведцентра.

Накануне Генштаб сообщал, что Силы обороны Украины на фоне наступательной операции имеют успех на Мелитопольском и Бердянском направлениях.

Также президент Владимир Зеленский заявил, что у украинских войск нет утраченных позиций, только освобожденные.

15 июня замминистра обороны Анна Маляр сообщала, что наступление ВСУ продолжается на нескольких направлениях.