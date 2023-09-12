«Идет закрепление результатов». ВСУ имеют успех в селе Андреевка вблизи Бахмута — командир роты

12 сентября, 13:28
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Силы обороны Украины имеют успех в селе Андреевка вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Stringer)

Силы обороны Украины имеют успех в селе Андреевка вблизи Бахмута (Фото:REUTERS/Stringer)

ВСУ имеют успех в селе Андреевка вблизи Бахмута, заявил командир роты ударных БпАК 92-й ОМБР Юрий Федоренко во вторник, 12 сентября.

По его словам, сейчас идет закрепление результатов по деоккупации.

«Соответственно, как только результат будет достигнут, будет заявление и Генерального штаба», — сказал в эфире Радио Свобода.

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Военный призвал ждать официальной информации о селе Клищеевка, что тоже возле Бахмута, рядом с Андреевкой.

«Единственное скажу, что, как непосредственный участник этих боев: у нас успехи есть», — сказал Федоренко.

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Контрнаступление ВСУ — последние новости

Ранее издание The New York Times сообщило, что началась новая фаза контрнаступления Украины, главный удар которой пришелся на юго-восток, где бойцы ВСУ постепенно продвигаются через минные поля и под атаками российской авиации.

Издание WSJ со ссылкой на неназванного американского чиновника сообщило, что главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный сказал официальным лицам США, что украинские силы находятся на пороге прорыва, комментируя критику «медленных темпов» контрнаступления.

28 августа в Минобороны официально подтвердили освобождение села Работино Запорожской области. Теперь бойцы продвигаются дальше в направлении Новопрокоповки, Очеретоватого и имели успех под Вербовым.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

11 сентября заместитель министра обороны Украины Анна Маляр заявила, что украинские войска освободили часть поселка Опитное возле Авдеевки.

Редактор: Дарья Колесниченко

Теги:   Донецкая область Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Бахмут Контрнаступление Война России против Украины

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