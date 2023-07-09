«Когда россияне в ловушке, они сдаются». Британский полковник Грант советует тактику победы и сравнил ВСУ с армиями НАТО и РФ. Интервью NV 9 июля, 11:55 NV Премиум Украинские военные недалеко от Бахмута (Фото:REUTERS/Sofiia Gatilova)

Полковник армии Великобритании в отставке, военный эксперт Глен Грант в интервью Radio NV рассказал о преимуществах и недостатках Вооруженных сил Украины, сравнивая их с армиями НАТО и РФ, а также о тактике, которая позволит победить захватчиков.

— Мы получили отчеты о продвижении украинских сил на востоке возле Бахмута, возле Клищеевки и на юге в направлении Бердянска. Оцените прогресс украинской наступательной операции, пожалуйста.

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— Принимая во внимание объем работы, который россияне вложили в строительство обороны в этих районах, и я считаю, что прогресс является чрезвычайно хорошим, учитывая, то, что украинские войска не получают серьезного воздушного прикрытия, и кроме того, у Украины недостаточно специального оборудования для разминирования, которое необходимо для наступательных операций такого масштаба.

Поэтому можно сказать, что прогресс на самом деле впечатляющий. Это свидетельствует о высоком качестве человеческого капитала — солдат на передовой и о том, как они на самом деле сражаются, поскольку я думаю, что многие армии не смогли бы справиться с этим.

— Украинскому наступлению, к сожалению, не хватает поддержки с воздуха, особенно поддержки западных самолетов и вертолетов, таких, как истребители F-16 и вертолеты Apache. Какое влияние это возымеет на контрнаступление? Что вы об этом думаете?

— Это имеет огромное значение, поскольку все операции должны быть совместными, привлекая наземные, воздушные и морские силы для достижения максимального уровня сотрудничества между ними в любом районе боевых действий.

Борьба только на одном направлении — на земле, без надлежащего воздушного прикрытия — противоречит принципам доктрины Запада и НАТО, которые всегда говорят, что нельзя вести боевые действия без воздушного прикрытия. Это возымеет много последствий. Продвигаться становится сложнее, поскольку воздушная сила способна наносить огромное количество ударов по критически важным точкам для врага.