«Помогает украинское Бавовнятко». Почему ВСУ не бьют по военным объектам на территории Беларуси — генерал-лейтенант

11 октября, 14:13
Эксклюзив НВ
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Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Украинские военные (Фото:Генеральный штаб ВСУ / General Staff of the Armed Forces of Ukraine)

Украинский военный, генерал-лейтенант в отставке Игорь Романенко в эфире Радио НВ рассказал, имеет ли Украина право наносить удары по скоплению российской военной техники на территории Беларуси.

«Согласно международным правилам ведения войны, безусловно, мы такое право имеем. И по военным объектам в Белоруссии, и в РФ. Но мы выполняем свою задачу обороны, защиты своего государства в условиях гибридной войны. <…> По объектам за границей просят нас [не бить] союзники. Поэтому происходит то, что происходит. Нам помогает украинское Бавовнятко», — убежден Романенко.

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https://www.youtube.com/watch?v=2QeeKYOXWHU

По словам военного, российский диктатор Путин продолжает давить на белорусского узурпатора Александра Лукашенко, чтобы тот принимал непосредственное участие в войне собственными войсками. 10 октября Лукашенко объявил, что Россия и Беларусь договорились о развертывании региональной группировки войск, формирование которой уже якобы началось. Впрочем, по мнению Романенко, он еще противится давлению Путина:

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«[Лукашенко] откупается передачей россиянам вооружения, техники, боеприпасов. Затем отдельные части будут участвовать в этой группировке. То есть, он до последнего уменьшает вес своего участия во всех этих действиях. <...> Совместное управление группировкой будет российское, хотя по отдельным для себя более важным частям, безусловно, [руководство] будет оставаться за „батькой“. Больше в этом случае [интересует] то, каким образом он будет подавлять протесты в Республике Беларусь, потому что белорусы в большинстве своем не хотят воевать с украинским народом».

Украинская разведка считает, что Лукашенко пока не принял окончательное решение о полноценном участии Беларуси в войне против Украины.

Однако 4 октября диктатор все же признал, что Беларусь участвует в войне против Украины.

Также в ГУР заявляют, что Россия продолжает перебрасывать в Беларусь иранские дроны-камикадзе.
10 октября Россия нанесла ряд ракетных ударов по Киеву, в том числе дронами-камикадзе Shahed-136 с направления Курской области и Беларуси.

Редактор: Юлия Козина

Теги:   Россия Украина-Россия Беларусь Александр Лукашенко Украина-Беларусь Война в Украине Радио НВ Россия-Беларусь Война России против Украины

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