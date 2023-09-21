В ВСУ заявили, что уже имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка 21 сентября, 12:53 ВСУ имеют успехи под Бахмутом и взяли под огневой контроль одну из логистических артерий противника (Фото:Oleksandr Ratushniak/File Photo/Reuters)

ВСУ имеют успехи на Бахмутском направлении и уже имеют огневой контроль над трассой Бахмут-Горловка, которая является одной из главных логистических артерий войск РФ.

Об этом рассказал начальник пресс-службы Восточной группировки войск Илья Евлаш в эфире национального телемарафона.

По его словам, российские оккупанты пытаются вернуть утраченные позиции в освобожденных Андреевке и Клищиевке, так как они очень важны с тактической точки зрения.

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«До Бахмута из Клещиевки — 7 км. Обнажение этого фланга дает нам возможность больше наносить удары по скоплению личного состава, командным пунктам противника, технике. Выход на Андреевку и Клещиевку дает нам возможность ближе подойти к одной из логистических артерий противника по снабжению, трассе Бахмут-Горловка, которая уже находится под нашим огневым контролем. Поставки противника на этом направлении уже значительно усложнились и будут усложняться в дальнейшем», — пояснил Евлаш.

Он добавил, что ВСУ гораздо меньшими силами по сравнению с противником продолжают двигаться вперед.

«В полосе Восточной группировки войск продолжаются интенсивные бои. Могу сказать, что динамично происходит борьба, однако типы операций отличаются: если на Купянско-Лиманском направлении мы обороняемся, пытаемся сдержать нашествие противника, то на Бахмутском мы имеем успехи и продолжаем вытеснять его», — резюмировал представитель ВСУ.

Президент Владимир Зеленский подчеркивал, что, хотя наступление не очень быстрое, Силы обороны каждый день идут вперед.

В начале сентября командующий оперативно-стратегической группировки войск Таврия Александр Тарнавский заявил, что ВСУ прорвали первую линию обороны россиян на южном направлении.

Идет продвижение ВСУ под Бахмутом и на юге Украины.

18 сентября уже бывшая заместительница министра обороны Анна Маляр рассказала, что Силы обороны Украины с начала контрнаступления освободили 260 кв. км территории на Юге Украины и 51 кв. км — на Бахмутском направлении.