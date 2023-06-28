На всех направлениях наступления есть движение вперед — Зеленский

28 июня, 01:04
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ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

ВСУ (Фото:instagram.com/ministry_of_defense_ua)

Украинские защитники продвигаются вперед на всех направлениях фронта, где ведут наступательные действия.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский во время видеообращения.

Он поблагодарил украинских воинов.

«И, конечно, фронт. Наши герои, наши активные действия. Сегодня у нас тоже есть движение вперед на всех направлениях, где мы ведем наступательные действия… Сегодня у нас есть важные результаты в отражении российских штурмов. Я вам очень благодарен!» — подчеркнул президент.

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Также Зеленский отметил 3-ю отдельную штурмовую бригаду, 28-ю отдельную механизированную бригаду, 54-ю отдельную механизированную бригаду и 57-ю отдельную мотопехотную бригаду.

«Спасибо вам за каждого уничтоженного оккупанта и каждую спасенную украинскую жизнь!» — отметил Зеленский.

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Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Война в Украине Владимир Зеленский Контрнаступление

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