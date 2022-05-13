Контрнаступление продолжается. Спецподразделение Кракен показало, как освобождает село Питомник в Харьковской области — видео 13 мая, 15:37 Цей матеріал також доступний українською Спецподразделение ВСУ освобождает Харьковскую область от оккупантов (Фото:Скриншот видео НВ)

Контрнаступление на Харьковском направлении продолжается. Спецподразделение Кракен показало, как освобождает село Питомник в 22 километрах от Харькова.



Война России против Украины — главные события 13 мая

Войска ВСУ продолжают оттеснять российских оккупантов от Харькова, лишая их огневых позиций, с которых происходили обстрелы жилых кварталов.

Видео дня

Ранее американский Институт изучения войны сообщал, что украинское контрнаступление к северо-востоку от Харькова достигает значительного прогресса и, вероятно, продвинется к российской границе в ближайшие дни или недели.



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