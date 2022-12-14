«Превращать армию РФ в стадо». Интервью с Игалем Левиным — о тактике ВСУ в Мелитополе, неглупом Гиркине и единственном выходе России 14 декабря, 19:31 Эксклюзив НВ ВСУ должны превращать армию РФ в стадо — военный аналитик Игаль Левин (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Как превратить армию РФ в толпу, почему террорист Игорь Гиркин умен, несмотря на то, что обслуживает ФСБ и какие варианты остались в России, в интервью Радио НВ рассказал офицер Армии обороны Израиля военный аналитик Игаль Левин.

— В Мелитополе сейчас активизировались действия Вооруженных сил Украины. Звучала такая мысль, что началось гибридное наступление ВСУ на Мелитополь. Что такое гибридное наступление? Согласны ли вы с этим утверждением?

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— Вполне такое может быть. Мы же не знаем задумку Генерального штаба. Почему бы и нет? Что этому мешает? Мешают российские мобилизованные? Так ВСУ ж решает эту проблему.

— Похожую тактику мы где-то уже это видели, правда?

— Да, мы видим, что это тактика, которую выбрал Генштаб Украины.

Кстати, если вы посмотрите записи, 10 марта я написал: «Нет смысла воевать с их живой силой, потому что у них она бесконечная — 40 миллионов поданных в России. Нужно разваливать им логистику, всю техническую часть — она у них отвратительная».

Русские не умеют организовывать свою армию, она никакая — у них нет желания, нет воли. Вы организовали сложное механизированное войско, вам надо компетентность, они этого все не умеют. То немного, что у них есть, с чем они пришли в Украину, — это советское наследие.

Как и почему это все выстроилось за 70 лет Советского Союза еще на хребте российской царской армии? Это отдельная тема большая.

Нужно бить именно по этому — по логистике, по техническому обеспечению, по технической части, а не пытаться воевать лоб в лоб. Лоб в лоб — у Украины шансов нет: на каждого украинского добровольца придут 10 мобилизованных из России. А если 10 этих мобилизованных ликвидировать, то пришлют еще 100 каких-то зэков, «вагнеровцев».

Поэтому [нужно] методично, занудно перемалывать, нужно очень много боеприпасов, высокоточных снарядов, ракет к HIMARS и не только. Разваливать это все, то есть, превращать это просто в стадо, в людей, которые в окопах там сидят.