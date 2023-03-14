В украинской армии растут потери и пессимизм — Washington Post 14 марта, 05:06 Украинские военные ведут огонь по российским оккупантам (Фото:Генштаб ВСУ)

Американское издание The Washington Post сообщает. что в украинской армии растет пессимизм из-за больших потерь и отсутствия опытных военных.

Издание сообщает, что украинской армии не хватает боеприпасов. Также военные жалуются на низкое качество подготовки мобилизованных украинцев, заменивших опытных военных.

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«Самое ценное на войне – это боевой опыт. Солдат, переживший полгода боев, и пришедший с полигона солдат — это два разных солдата. Это небо и земля. А солдат, имеющих боевой опыт, очень мало. К сожалению, все они уже погибли или ранены», — заявил командир батальона 46-й десантно-штурмовой бригады с позывным Куполом.

В то же время, издание подчеркивает, что полную картину боеспособности ВСУ сейчас увидеть трудно, потому что Киев готовит войска к предстоящему контрнаступлению.

«Я не думаю, что мы исчерпали свой потенциал. Я думаю, что в любой войне приходит время, когда нужно готовить новые кадры, что и происходит сейчас», — заявил глава Офиса президента Андрей Ермак.

Чиновник из Германии анонимно сообщил, что украинские потери оцениваются в 120 000 погибших и раненых.

"Они не делятся с нами этой информацией, потому что не доверяют нам", - заявил чиновник.

В свою очередь, американский чиновник заявил, что потери Украины значительны, но потери России еще больше.

Также высокопоставленный украинский чиновник скептически относится к контрнаступлению украинской армии весной. В частности, количество обещанных для ВСУ танков он называет «символическим».

«Если у вас больше ресурсов, вы активнее атакуете. Если у вас меньше ресурсов, вы больше защищаетесь. Мы будем защищаться. Поэтому, если вы спросите меня лично, я не верю в большое контрнаступление для нас. Хотелось бы верить, но я смотрю на ресурсы и спрашиваю: „За счет чего?“. Возможно, у нас будут какие-то локальные прорывы. У нас нет ни людей, ни оружия. А вы знаете соотношение: когда вы наступаете, вы теряете вдвое или втрое больше людей. Мы не можем позволить себе потерять столько людей», — анонимно заявил чиновник.

Издание отмечает, что «ставки для Украины в ближайшие месяцы очень высоки, поскольку западные страны, которые помогают Киеву, наблюдают, сможет ли украинская армия снова перехватить инициативу и отвоевать захваченные Россией территории».