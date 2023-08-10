Амбициозные планы восстановления Николаевщины. Военные и диджитализация станут основой изменений — большой разговор с Виталием Кимом 10 августа, 10:21 NV Премиум Виталий Ким рассказал о восстановлении Николаевской области (Фото:Офис президента Украины)

В начале ноября 2022 года Вооруженные силы Украины освободили значительную часть Николаевской области, которая была оккупирована Россией почти девять месяцев. Однако под контролем РФ еще остается Кинбурнская коса.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким в интервью Radio NV рассказал, как в таких условиях уже происходит восстановление области и какие имеет амбициозные планы по ее развитию и привлечению инвестиций после окончания войны.

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— Что надо сделать для Николаевской области и юго-восточного региона в целом, чтобы он был цветущим? Я уверен, у вас были планы его развивать. Начнем с разрушенного, а потом перейдем к планам.

— В области разрушено или повреждено около 14 тысяч объектов. По состоянию на сейчас, экстренно восстановлено тем или иным способом около 23%. Области в этом отношении повезло, потому что медийно было очень много внимания.

Мы смогли организовать бэк-офис по взаимодействию с донорскими иностранными партнерами, волонтерскими организациями и негосударственными международными организациями. Наладили прозрачную работу, и сейчас уже есть определенные результаты по территории области.

Я даже не скажу, что много, а большинство объектов сейчас отстраивается за [деньги, полученные во время такой] помощи, а не за государственный счет. За государственный счет сейчас 10 крупных объектов уже в процессе, которые важны. Это семь образовательных объектов и три медицинских.

Поэтому Николаевской области с этим повезло. Мы реализуем наше взаимодействие с международными организациями и волонтерами именно в восстановлении, очень-очень благодарю их за это. Они не могут юридически помогать военным, поэтому все их внимание сконцентрировано на гражданском восстановлении, в частности нашей области.

— А кто эти партнеры? Кто главный инвестор по восстановлению сегодня?

— Нет главных. Могу предоставить перечень, чтобы никого не забыл, но это все международные организации, как ООН, UNBP, Красный крест, Дания, Молдова, Польша… У нас десяток стран и, чтобы не обидеть, 11 международных государственных компаний и еще волонтерские организации.

Например, есть прямое взаимодействие с бизнесом Казахстана, с Латвией, с Ригой, с городами. Перечень очень большой. Мы контактируем, прорабатываем и отдаем на реализацию непосредственно громаде, району или населенному пункту, чтобы они сами дальше сопровождали [проекты] и работали напрямую.

Поэтому их очень много. И, видимо, надо свести это вместе, чтобы показать результат. Но сейчас я даже не скажу вам в цифрах — это очень много.

Могу привести пример: у нас было разрушено 20 мостов — государственного значения, местного, коммунального. Восстановлено 17 из них. И государственных средств, областных мы туда потратили шесть миллионов, все остальное — это UNITED24, доноры напрямую, управление реки Ингулец с донорами, просто наш местный бизнес. Это совокупность факторов, которая позволяет сейчас быстро восстанавливать инфраструктуру на Николаевщине.

— Я читал ваше интервью на DW. Вы говорите, что почти все вернулись в Николаев после того, как уехали, — 400 тысяч человек. В области еще лучше ситуация. Но при этом 50% бизнеса закрыто. 90% восстановления страны — это будут частные украинские, иностранные инвестиции. Насколько привлекательно будет развиваться бизнес, зависит, в частности, и от руководителя области. Как вы прокомментируете это?