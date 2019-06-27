ОБСЕ отчиталась о разведении сил в районе Станицы Луганской 27 июня, 21:17 784 Цей матеріал також доступний українською OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine В Станице Луганской состоялся первый этап отвода сил OSCE SMM — Special Monitoring Mission to Ukraine

Специальная мониторинговая миссия ОБСЕ подтвердила начало процесса разведения сил и средств на участке разведения в районе Станицы Луганской.

В оперативном отчете указано, что 26 июня Вооруженные силы Украины и боевики выпустили сигнальные ракеты о готовности к разведению.

После этого украинские военнослужащие и члены незаконных вооруженных формирований покинули свои крайние передовые позиции вместе с оружием.

По данным СММ ОБСЕ, оккупанты отошли от участка к западу от памятника князю Игорю вместе с зенитной установкой и другим вооружением.

На следующий день, 27 июня, саперы с обеих сторон провели разминирование территории в пределах участка разведения.

«Члены патруля миссии снова отметили, что на крайних передовых позициях ВСУ и вооруженных формирований не было вооруженного личного состава, вооружения и техники. Вместе с тем, по наблюдениям СММ, на двух других позициях вооруженных формирований, расположенных на холме к югу и юго-западу от моста, также не было ни личного состава, ни техники», — говорится в оперативном отчете.

Напомним, что 26 июня украинские военные отошли с одной из позиций перед КПВВ Станица Луганская.

По словам заместителя командующего Объединенных сил Богдана Бондаря, после первого этапа разведения украинские военные улучшили положение и заняли выгодные рубежи.

Российские оккупационные силы также завершили первый этап отвод своих подразделений в районе Станицы Луганской.