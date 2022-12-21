«Ждем хороших новостей». Украинская армия готовится к активным наступательным действиям в Луганской области — Гайдай 21 декабря, 11:17 Сергей Гайдай рассказал, что в ближайшее время украинская армия готовится к активным наступательным действиям (Фото:59 отдельная мотопехотная бригада имени Якова Гандзюка)

Глава Луганской ОВА Сергей Гайдай сообщил, что в ближайшее время украинская армия готовится к активным наступательным действиям на востоке страны.



В эфире телеканала Эспрессо он заявил, что погода уже позволяет двигаться тяжелой военной технике.

«Столбики термометров опустились ниже нуля. Именно поэтому боевые действия на линии фронта ускорятся. Мы все увидим, что будут происходить определенные движения», — - отметил Гайдай.

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Он спрогнозировал активные контрнаступательные действия ВСУ в ближайшее время.

«Сейчас Вооруженные силы Украины смогут действовать активнее. Наши войска смогут намного быстрее двигаться, чем несколько недель назад. Не стоит уточнять направления, где именно следует ожидать активных действий украинской армии. Однако до Нового года следует ожидать хороших подарков от Вооруженных сил Украины», — добавил глава ОВА.

Накануне Гайдай сообщал, что в Луганской области российские оккупанты заминировали большие мосты, трассы и все лесополосы. Это значительно усложняет продвижение украинских сил.