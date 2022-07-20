«Побуждение к жесту доброй воли». Украина готовится к контрнаступлению на юге и очищает воздух для работы авиации — военный эксперт

20 июля, 16:54
Эксклюзив НВ
Украина готовится к контрнаступлению на юге — военный эксперт (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Украина готовится к контрнаступлению на юге — военный эксперт (Фото:REUTERS/Kazbek Basayev)

Военный эксперт Денис Попович в эфире Радио НВ рассказал, что Вооруженные силы Украины начали второй этап подготовки к контрнаступлению на юге.

«Кроме уничтожения складов на передовой, мы видим уничтожение объектов ПВО. <...> Авиация сможет более активно работать. Если да, то это еще больше расширяет наши возможности уничтожения инфраструктуры РФ. <...> У нас начинается второй этап подготовки к контрнаступлению — очистка воздуха для действий украинской авиации. Это очень важный аспект и, одновременно, побуждение российской армии к очередному „жесту доброй воли“ — чтобы они добровольно отступили из Херсонской области», — отметил Попович.

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В то же время эксперт сомневается, что россияне отступят с юга под давлением Украины.

https://www.youtube.com/watch?v=RgUhwMxfKdQ

«Жестом доброй воли» в Министерстве обороны РФ назвали позорное бегство своих военных с острова Змеиный.

Министр обороны Алексей Резников в интервью The Times сказал, что президент Владимир Зеленский приказал деоккупировать юг.

Британская разведка сообщает, что Россия серьезно воспринимает угрозу наступления ВСУ на юге и укрепляет свои оборонные позиции.

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Граффити во временно оккупированном Херсоне. (Фото:Оперативне командування «Південь» / Operational Command «South» via Facebook) ВСУ не сдержать. Есть два условия, при которых Украина освободит юг — военный эксперт

С появлением HIMARS в Украине, по всей линии фронта ВСУ успешно начали поражать российские склады с боеприпасами и другие объекты, в том числе и на юге Украины. Одной из целей стал Антоновский мост в Херсоне, который является одной из трех существующих переправ через Днепр в этом регионе.

Поэтому оккупанты могут остаться без путей для отступления, считает заместитель председателя Херсонского облсовета Юрий Соболевский.

Секретарь Совета нацбезопасности и обороны Алексей Данилов 20 июля заявил, что украинское командование готовится к контрнаступлению не только на херсонском, а на нескольких направлениях.

Редактор: Юлия Козина

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Теги:   Авиация Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсон Херсонская область Юг Украины Наступление Военная авиация Контрнаступление Радио НВ

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