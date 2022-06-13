Подготовка к большому наступлению. Аналитик CIT рассказал об успехах ВСУ на юге Украины 13 июня, 17:29 Цей матеріал також доступний українською Уничтоженный российский танк в Николаевской области, 12 июня (Фото:REUTERS/Edgar Su)

Аналитик Conflict Intelligence Team Кирилл Михайлов в интервью Радио НВ рассказал об успехах Вооруженных сил Украины на юге, которые, по его словам, являются подготовкой к большому наступлению там.

«Это бои местного значения. К примеру, мы видели еще в конце мая довольно успешную попытку пересечь Ингулец и закрепиться на плацдарме оккупированного берега этой реки. Также мы наблюдали за уходом россиян от села Благодатное и, если не ошибаюсь, Таврийское, также перешедшее под контроль украинских войск», — перечислил Михайлов.

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Аналитик CIT заявил, что, по его мнению, «происходит подготовка к большому наступлению», которое нужно начинать с выгодных позиций.

«Считаю, что сейчас идет борьба именно за них. Понимаем, что сейчас в Херсонской области рельеф и ситуация, наиболее благоприятная для наступления на этом направлении. К тому же я считаю, что одна из причин этих действий — отвлекать российские войска от Донбасса», — добавил он.

12 июня СБУ опубликовала аудиоперехват разговора российского захватчика, который называет ситуацию на Николаевско-Херсонском направлении для оккупационных войск «адом».

8 июня советник главы Офиса президента Алексей Арестович заявил, что Вооруженные силы Украины находятся в 20 км от Херсона.

28 мая в Генштабе ВСУ сообщили, что в результате наступления украинских сил оккупанты РФ понесли потери и заняли оборону на невыгодных рубежах в Херсонской области. 1 июня глава Херсонской ОВА Геннадий Лагута заявил, что защитники Украины освободили более 20 населенных пунктов в области.

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