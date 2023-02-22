РФ задействовала против Украины более 350 тысяч своих военных, ВСУ готовят силы для наступления — генерал Наев

22 февраля, 12:21
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Генерал Сергей Наев (Фото:Пресс-служба Минобороны)

Генерал Сергей Наев (Фото:Пресс-служба Минобороны)

Россия задействовала в войне против Украины более 350 тысяч своих военных, сообщил командующий Объединенными силами генерал-лейтенант Сергей Наев.

В то же время в интервью Укринформу он заявил, что Украина сейчас готовит силы для своего наступления, однако его сроки являются тайной.

Наев сказал, что количество войск и техники у РФ имеют значение, однако качество пересилит количество.

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«Именно поэтому нам необходимо западное вооружение, которое по своим показателям значительно лучше советских образцов, которыми оснащена российская армия», — отметил он.

Ранее начальник Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявлял, что оккупанты хотят выйти на административные границы Донецкой и Луганской областей до 31 марта.

https://www.youtube.com/watch?v=fl3UtsQhZdI
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Армия России Наступление Сергей Наев Война России против Украины

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