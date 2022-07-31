Оккупантов ждет уничтожение. Какую ловушку ВСУ могут готовить в Херсонской области — Жданов 31 июля, 08:10 Оккупанты осматривают жителей Херсона (Фото:REUTERS/Alexander Ermochenko)

Одним из вариантов ведения контрнаступательной операции ВСУ на херсонском направлении может быть создание ловушки для российских войск, считает военный эксперт Олег Жданов.



В интервью Радио НВ Жданов рассказал, что Вооруженные силы РФ не могут не перебрасывать в Херсон и область свои войска для того, чтобы пытаться удержать город, в то же время ВСУ методично уничтожают транспортные артерии, в том числе Антоновский мост.

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«И когда они зайдут, тогда остальные мосты будут просто разрушены, захлопнется ловушка. А дальше будет планомерное уничтожение или принуждение за счет огневого воздействия этой группировки либо к бегству, либо к сдаче», — уверен Жданов

По его словам, российские войска будут бежать только на личных плавсредствах без техники и вооружения.

«Технику и вооружение придется бросить, потому что мостов не будет, а бежать придется», — заявил эксперт.

Он рассказал, что в Херсонской области ВСУ используют не классическое контранступление.



«Это комбинированное контрнаступление в современных условиях ведения войны, когда не нужно делать трех- или пятикратное преимущество над противником и не нужно идти в лобовые атаки на позиции противника. Это именно огневой контроль над логистикой, над путями обеспечения войск противника и огневое влияние на саму группировку противника, доведение группировки противника до состояния небоеспособности как в моральном, так и в физическом плане. А дальше отдельные маневровые действия отдельных групп, штурмовые действия по отдельным объектам и таким образом продвижение вперед», — объяснил Жданов.



Он назвал это примером войны четвертого поколения.

«Это новейшие методики ведения войны, не лобовые атаки, а комбинированные средства воздействия на противника. Можно вспомнить войну в Персидском заливе, когда США не атаковали армию Саддама Хусейна, они таким образом сначала разогнали огневым влиянием, это была операция Буря в пустыне, а затем была операция Меч в пустыне, она была проведена в течение четырех суток. Они вошли, зачистили территорию, подвергавшуюся огневому поражению», — напомнил Жданов.

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