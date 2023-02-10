ВСУ готовы использовать британские ракеты для ударов в Крыму — The Times

10 февраля, 03:28
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ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden/)

ВСУ готовы использовать британские ракеты большой дальности для нанесения ударов по целям оккупантов в Крыму, пишет газета The Times.

Собеседник издания подтвердил, что слова президента Владимира Зеленского об уничтожении российских военных объектов «в глубине оккупированных территорий» с помощью ракет большой дальности подразумевают возможность ударов по Крыму.

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По его словам, Киев готов к подобным действиям.

3 февраля пресс-секретарь Пентагона Патрик Райдер подтвердил, что в новый пакет военной помощи Украине на 2,175 млрд долларов входят снаряды GLSDB (Ground-Launched Small Diameter Bomb) c радиусом действия 150 км.

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Ранее агентство Bloomberg сообщало, что после заключения контракта на производство GLSDB их поставки займут около девяти месяцев.

GLSDB — совместная разработка американской компании Boeing и шведской Saab. Эти боеприпасы можно запускать из уже имеющихся в Украине установок HIMARS и M270, писал итальянский военный эксперт Томас Тейнер. Для наведения на цель GLSDB имеет инерционную навигационную систему и использует GPS. После запуска бомба разворачивает крылья и фактически планирует к своей цели.

Редактор: Дарья Харченко

Теги:   Крым Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Аннексия Крыма Война в Украине Оккупация Крыма Война России против Украины

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