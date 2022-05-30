Бойцы ВСУ форсировали Северский Донец под носом у артиллеристов РФ — видео 30 мая, 13:38 Цей матеріал також доступний українською Реакция российской артиллерии оказалась запоздалой (Фото:Скриншот видео Moshe Schwartz/Twitter)

В соцсетях появилось видео успешного форсирования украинскими военными Северского Донца в районе Протопоповки Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 30 мая

На нем видно, как к реке подъехал микроавтобус с лодкой, с помощью которой бойцы ВСУ и преодолели водную преграду, успев завершить операцию до того, как по месту их переправы был нанесен удар российской артиллерии.

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Благодаря запоздалой реакции ВС РФ, форсирование Северского Донца прошло без потерь с украинской стороны.

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