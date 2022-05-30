Бойцы ВСУ форсировали Северский Донец под носом у артиллеристов РФ — видео

30 мая, 13:38
Цей матеріал також доступний українською
Реакция российской артиллерии оказалась запоздалой (Фото:Скриншот видео Moshe Schwartz/Twitter)

Реакция российской артиллерии оказалась запоздалой (Фото:Скриншот видео Moshe Schwartz/Twitter)

В соцсетях появилось видео успешного форсирования украинскими военными Северского Донца в районе Протопоповки Харьковской области.

Война России против Украины — главные события 30 мая

На нем видно, как к реке подъехал микроавтобус с лодкой, с помощью которой бойцы ВСУ и преодолели водную преграду, успев завершить операцию до того, как по месту их переправы был нанесен удар российской артиллерии.

Видео дня

Благодаря запоздалой реакции ВС РФ, форсирование Северского Донца прошло без потерь с украинской стороны.

https://twitter.com/YWNReporter/status/1531216621976559617
Редактор: Олег Кононенко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Украинские военные Северский Донец Война России против Украины

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X