ВСУ ежедневно используют до 7 тысяч артснарядов — генсек НАТО 23 марта, 06:21 Украина в день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов против 20 тысяч, используемых РФ (Фото:REUTERS/Juan Medina)

Из-за интенсивности боев ВСУ вынуждены ежедневно тратить от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов. Текущий уровень затрат боеприпасов выше уровня производства.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в интервью The Guardian.



«Бои настолько интенсивны, что Украина в день использует от 4 до 7 тысяч артиллерийских снарядов против 20 тысяч, которые использует РФ. Текущий уровень затрат боеприпасов выше уровня производства», — сказал он.

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Столтенберг подчеркнул, что «Путин не планирует мир, он планирует новую войну», а потому Западу нужно быть готовым в дальнейшем поддерживать Украину боеприпасами и оружием.

Он рассказал, что РФ наращивает военно-промышленное производство и обращается за оружием в авторитарные режимы Ирана, Северной Кореи и других государств.

Столтенберг также призвал членов НАТО на саммите в Вильнюсе договориться тратить на оборону не менее 2% ВВП.