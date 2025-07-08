В ночь на 8 июля Воздушные силы ВСУ сообщили о высокой активности ударных беспилотников и ракетной угрозе на севере и юге страны.

06:40 Обновлена карта тревог.

Фото: alerts.in.ua

05:40 КОВА сообщает о движении вражеских БпЛА на Киевщине.

05:02 В результате атаки РФ на пригород Николаева получил ранения 51-летний мужчина. Его госпитализировали, сообщил Ким.

05:00 По сообщению Воздушных Сил, БпЛА на юге Черниговщины, курс на Киевщину.

Фото: alerts.in.ua

03:36 В Николаеве в результате атаки РФ зафиксирован пожар в пригороде, сообщил глава ОГА Виталий Ким. На месте работают соответствующие службы.

02:49 В Николаеве были слышны звуки взрывов, сообщил Николаевский городской голова Сенкевич.

По данным Воздушных сил, на севере зафиксировано продвижение вражеских БпЛА над Сумской и Черниговской областями — часть курсировала в сторону Харькова, другие — в направлении Полтавской области и Черниговщины. По сообщению военных, вражеские дроны были замечены на подлете к Сумам и Чернигову, а также на границе Харьковской и Полтавской областей.

Фото: alerts.in.ua

Одновременно в Воздушных силах предупредили о ракетной опасности в Николаевской области. Над регионом зафиксировано движение ударных дронов из акватории Черного моря, а также приближение БпЛА к самому Николаеву.

Силы ПВО приведены в полную боевую готовность.