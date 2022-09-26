Зеленский сообщил об новых успехах ВСУ «на нескольких направлениях» 26 сентября, 00:38 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

В настоящее время ожесточенные бои проходят в Донецкой, Харьковской, Херсонской, Николаевской и Запорожской областях. Общая протяженность линии фронта составляет более 2 тысяч километров.

Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский.



Он добавил, что на нескольких направлениях у ВСУ есть положительные результаты.

«Что бы ни происходило на этой неделе в России, какие бы шаги не планировало государство-террорист — политические или военные — задачи Украины не могут измениться», — сказал президент.

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Ранее Зеленский сообщил, что украинские военные уже освободили около 9 тысяч квадратных километров территории от российских оккупантов. Продолжаются стабилизационные меры.

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