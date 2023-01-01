«Чтобы сменить режим на адекватный». Разгром армии РФ важнее освобождения территорий — Данилюк 1 января, 15:05 Эксклюзив NV Разгром армии РФ важнее освобождения территорий — Данилюк (Фото:72 ОМБр им. Черных Запорожцев / Facebook)

Член-корреспондент Британского Королевского института оборонных и исследований безопасности Александр Данилюк считает, что разгром армии РФ для Украины важнее освобождения оккупированных территорий.

«Разгром русской армии для нас более важен, как военная цель, чем освобождение территорий. Почему? Если мы освободим территории, а при этом российские Вооруженные силы не потеряют свои возможности, то они могут продолжать. Это будет бодание. Нам бодание не нужно. Нам нужно, чтобы российские войска потерпели поражение и после этого, как и под Киевом, в Чернигове, Сумах, Харькове, Херсоне, чтобы они были вынуждены отступить», — рассказал Данилюк в эфире RADIO NV.

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Так происходит, по словам эксперта, во всех больших военных конфликтах.

«Такое поражение мы им можем нанести где угодно. К большому сожалению, не на их территории. Есть здесь определенные ограничения, в том числе наших партнеров. Но эта задача одновременно является предпосылкой достижения стратегической цели. Стратегической целью должно быть смена режима в РФ на тот, который будет готовый признать суверенитет и территориальную целостность Украины. Только такой режим может обеспечить устойчивый мир», — добавил Данилюк.

Разгром армии РФ станет элементом давления на российское общество с целью принуждения элиты, олигархата признать свое поражение и сменить руководство на более адекватное.