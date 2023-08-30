«Если бы не креатив ВСУ, было бы хуже». Для наступления противоминных тралов должно было быть достаточно — Притула о новом сборе и украинских дронах 30 августа, 15:12 NV Премиум Сергей Притула объявил о новом сборе 40 млн грн на противоминные тралы (Фото:t.me/serhiyprytula)

Украинский волонтер и политик Сергей Притула и его благотворительный фонд объявили срочный сбор на приобретение 10 противоминных тралов. Общая сумма сбора 40 млн грн.

В интервью Radio NV он рассказал, на каких направлениях они нужны и насколько быстро, а также поделился другими новостями о деятельности фонда.

— Ваша новая инициатива направлена на то, чтобы сейчас усилить украинское наступление и защитить украинских военных. Расскажите об этом.

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— Это результат последней поездки нашей команды на запорожское направление, на Донбасс и в Харьковскую область. Мы 23−24 августа провели в разъездах, развезли помощь на пять подразделений на запорожском направлении и 13 — на Донбасс с Харьковской областью.

Каждый раз, когда ты приезжаешь, ты получаешь какой-то массив информации, которую потом используешь в работе. И здесь, кроме традиционной номенклатуры, которую мы обсуждаем с военными по поставкам, на запорожском направлении нас озадачили вопросом: «Нет ли у вас случайно противоминных тралов?»

И это привело к тому, что по возвращении в Киев за несколько дней подготовились к вот этому проекту, который мы сейчас делаем.

Мы собираем средства на 10 противоминных тралов. Это крайне важная вещь во время нашего контрнаступления, потому что, я думаю, ни для кого не секрет, что россияне усеяли минными полями украинскую землю так, что преодолевать их крайне трудно. И, конечно, что лучше применять соответствующую профильную технику для того, чтобы не ставить под угрозу жизни наших военных и не терять бронетехнику, которая нам также необходима.

Поэтому мы изучили рынок. Попытались это сделать настолько оперативно, насколько была возможность.

Мы оттестили сразу один образец, который нам предложили. На самом деле, я был удивлен. Мне казалось, что в нашем государстве, с его мощностями для литья металлов, производить такую продукцию не является проблемой. То есть, это просто куча железа. Да, это очень тяжелая куча железа. То есть, один трал, которые мы сейчас будем закупать, весит 7,5 тонн. И да, его надо правильно отлить. Но я не думал, что существует настолько ограниченное предложение.

Нам предлагали производства из нескольких областей. Цены колебались от четырех до 6,5 миллионов гривен за единицу. Мы остановились на том, что за четыре. Он дешевле, но не хуже.

Образец, который мы тестировали, стоимостью в 5,1 миллиона гривен. Конечно, мы за него не платили. Производитель надеялся, что этот тест нас удовлетворит. Трал не прошел, мягко говоря, испытания должным образом. Потому что книжка пишет, что такие тралы должны выдерживать 10 ТМ-57, видимо, четыре ТМ-62. Это противотанковые мины. Не буду вдаваться в подробности.

Сосредоточили внимание на том производителе, который уже является сертифицированным, у которого есть налаженное производство. Оно серийное уже. Поэтому будем брать у этих производителей.

Сколько можем взять, я не знаю. Мы пробуем 10, но если люди дадут больше денег, то купим больше. Потому что все, кто там на передке, особенно танкисты, очень просят об этой номенклатуре. И поэтому я очень прошу всех: присоединитесь, пожалуйста, к этому сбору.

Это не мегасбор — 40 миллионов гривен. Это не какой-то заоблачный бюджет, который бы мы не могли собрать в пределах двух дней. Мы поставили два дня максимум на сбор, понимая, что конец месяца. Не все семейные бюджеты оперируют большими суммами, которые могут задонатить. Но мы уже через пару недель сможем передать эту продукцию на фронт. Мы все достаточно оперативно делаем.

— Учитывая то, что это серийное производство, это означает, что и государство заказывает тралы? То есть, не только волонтеры этим занимаются? Мне кажется, это тоже важно.

— Скажем так, государство тоже будет заказывать там тралы.

— Хорошо. Я бы при других обстоятельствах спросил, почему будет, учитывая то, что наступление развивается уже и идет. Но это вопрос не к вам.