С начала октября ВСУ освободили более 400 квадратных километров Херсонской области

6 октября, 13:40
Поделиться:
На южном направлении ситуация развивается динамично (Фото:Армия INFORM)

На южном направлении ситуация развивается динамично (Фото:Армия INFORM)

С начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», — сказала она.

Видео дня

Читайте также:
Свободный удар. Как Украина вытесняет армию РФ: семь важных цифр, отражающих масштаб новой фазы наступления ВСУ

Ситуация на южном направлении остается сложной и развивается очень динамично. Украинские силы продвигаются и на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 километров.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Накануне Зеленский сообщил, что за сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

https://www.youtube.com/watch?v=QS2wFQZOAGM
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Война России против Украины

Поделиться:

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X