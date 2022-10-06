С начала октября ВСУ освободили более 400 квадратных километров Херсонской области 6 октября, 13:40 На южном направлении ситуация развивается динамично (Фото:Армия INFORM)

С начала октября Силы обороны Украины освободили более 400 квадратных километров Херсонской области.

Об этом в ходе брифинга сообщила руководитель Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны юга Украины Наталья Гуменюк.

«Имеем достаточно убедительные успехи, направления мы не называем, но уже более 400 квадратных километров Херсонщины освобождены от оккупантов. И мы продвигаемся дальше», — сказала она.

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Ситуация на южном направлении остается сложной и развивается очень динамично. Украинские силы продвигаются и на нескольких направлениях углубление по линии фронта происходит до 20 километров.

Президент Владимир Зеленский в вечернем обращении 4 октября заявил, что ВСУ быстро и мощной продвигаются на юге в рамках текущей оборонной операции, а только за эту неделю от псевдореферендума оккупантов освободили десятки населенных пунктов в Херсонской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Накануне Зеленский сообщил, что за сутки в Херсонской области освободили и стабилизировали населенные пункты Нововоскресенское, Новогригоровка и Петропавловка.

