Успехи ВСУ: за сутки отразили несколько вражеских атак, сбили вертолет и девять беспилотников — Генштаб 23 сентября, 08:00 Генштаб рассказал об успешных действиях ВСУ на фронте (Фото:Генштаб)

За сутки подразделения Сил обороны отразили атаки оккупантов в районах населенных пунктов Купянск, Спорное, Майорск, Зайцево, Авдеевка, Новомихайловка, Опытное и Каменка.



Об этом сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на пятницу, 23 сентября.

Кроме того, украинская авиация поразила 25 районов сосредоточения живой силы и военной техники оккупантов и шесть позиций зенитных ракетных комплексов.

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Украинские подразделения противовоздушной обороны на разных направлениях уничтожили вертолет Ми-8 и 9 БПЛА оккупантов.

Ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки нанесли удары по шести пунктам управления, четырем районам сосредоточения личного состава и военной техники, трем позициям ПВО, трем — артиллерии, а также трем складам боеприпасов.

При этом оккупанты нанесли четыре ракетных и 27 авиационных ударов, совершили более 75 обстрелов из реактивных систем залпового огня по военным и гражданским объектам на территории Украины.

От вражеских ударов пострадали более 45 населенных пунктов, в частности, Печенеги, Пришиб, Яровая, Спорное, Веселое, Бахмут, Марьинка, Красногоровка, Константиновка, Нескучное, Полтавка, Егоровка, Безымянное, Кривой Рог, Белогорье, Запорожье, Белогорка, Первомайское, Николаев, Очаков, Высокополье, Сухой Пруд, Миролюбовка и Новогригоровка.

Также войска РФ вели огонь из танков, минометов и артиллерии разных калибров:



на Северском направлении — в районах населенных пунктов Шалыгино, Миропольское, Волфино и Ездецкое Сумской области;

на Слобожанском направлении — в районах населенных пунктов Дубновка, Гоптовка, Волчанск, Каменка и Купянск;

на Краматорском направлении — Маяки, Николаевка, Диброва, Кривая Лука, Пришиб и Северск;

на Бахмутском направлении — Соледар, Бахмутское, Бахмут, Веселая Долина, Зайцево, Веселое, Белогоровка и Яковлевка;

на Авдеевском направлении — Красногоровка, Опытное, Марьинка, Новомихайловка;

на Новопавловском направлении — Угледар, Золотая Нива, Нескучное, Времовка, Новоукраинка, Большая Новоселка;

на Запорожском направлении из артиллерии были обстреляны населенные пункты Малая Токмачка, Новая Токмачка, Малые Щербаки, Зеленое Поле, Железнодорожное и Ровнополье;

на Южнобужском направлении обстрелам подверглись более 20 населенных пунктов.

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