«Это изолирует российские силы». Чего должна достичь Украина до конца года на поле боя, — Волкер 12 сентября, 16:16 ВСУ (Фото:facebook.com/okPivden)

Бывший спецпредставитель США по Украине убежден, что ВСУ в течение ближайших месяцев заставят российскую элиту разочароваться в способностях Путина.

ВСУ до конца этого года стремятся достичь двух важных целей на поле боя, заявил в эксклюзивном интервью NV Курт Волкер, спецпредставитель США по Украине во времена президента Дональда Трампа.

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«Дело номер один — сделать непригодной для использования Россией сухопутную связь между Ростовом-на-Дону, оккупированной частью Запорожской области и Крымом. Возможно, [прервать эту связь] до самого Азовского моря, возможно, не до самого Азовского моря, но убедиться, что Россия не сможет эффективно использовать его для логистических поставок, — пояснил он. — А также убедиться, что мост через Керченский пролив нельзя использовать».

И если Украина «сможет сделать эти две вещи, это будет иметь эффект изоляции сил в Крыму на зиму».

Волкер убежден, что ВСУ удастся реализовать эти две задачи. «Это вполне вероятно может произойти, и это то, чего мы ожидаем», — сказал он.

По мнению бывшего топ-дипломата, подобное «прерывание» связи Крыма с РФ не станет концом войны, но будет иметь важные последствия. «России придется переварить то, что это означает для ее сил. Политические деятели в Москве будут спрашивать Владимира Путина: „Ладно, что теперь?“. Будет определенное разочарование и недовольство», — добавил он.