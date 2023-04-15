ВСУ держат позиции под Угледаром и не дают армии РФ приблизиться к Авдеевке — командующий группировкой Таврия 15 апреля, 12:39 «Отдыхают орки под Угледаром» — Александр Тарнавский (Фото:Командующий Тарнавский/Telegram)

Командующий оперативно-стратегической группировкой войск Таврия Александр Тарнавский сообщил, что украинские защитники держат позиции под Угледаром, а также не дают российским оккупантам приблизиться к Авдеевке.

Об этом он написал в своем Telegram-канале.

«Наша артиллерия работает метко, каждый воин в окопах сегодня выполняет задачи на самом высоком уровне», — подчеркнул Тарнавский.

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В Генштабе сообщили, что украинские военные за минувшие сутки отразили 56 атак армии РФ по четырем направлениям фронта. Самые ожесточенные бои продолжаются в городах Бахмут и Марьинка Донецкой области.