ВСУ закрепили огневой контроль над Антоновским и Каховским мостами — ОК Юг

31 августа, 15:06
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Каховская ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Каховская ГЭС (Фото:Укргидроенерго)

Украинские военные закрепили огневой контроль над Каховским и Антоновским автомобильным мостом в Херсонской области.

Об этом сообщает оперативное командование Юг в Facebook.

Кроме того, ракетно-артиллерийские подразделения нанесли удары по двум пунктам управления, двум складам с боеприпасами, средствам противовоздушной обороны, радиолокационной станции и по районам сосредоточения вражеской артиллерии.

Видео дня

https://www.facebook.com/okPivden/videos/1507712436315936/

Подтвержденные потери РФ составляют 15 оккупантов, три танка Т-72, зенитно-ракетный комплекс Тор, ударно-разведывательный беспилотник Форпост, шесть единиц авто-бронетехники и два склада боеприпасов.

В Черном море на боевом дежурстве в настоящее время находятся три вражеских носителя крылатых ракет Калибр, снаряженные 20 ракетами.

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«Угроза ракетных ударов и дистанционных артиллерийских обстрелов в регионах, приближенных к зоне непосредственных боевых действий и на оккупированных территориях, остается крайне высокой», — говорится в сообщении.

Ранее глава Херсонской ОВА Ярослав Янушевич сообщал, что в результате результативных ударов украинских сил по мостам в Херсонской области оккупанты оказались отрезанными от поставок из Крыма.

Инфографика: НВ
Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Юг Украины Мост Война России против Украины

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