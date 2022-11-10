Контрнаступление в самом разгаре. ВСУ деоккупировали ряд населенных пунктов в Херсонской и Николаевской областях

10 ноября, 16:57
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Контрнаступление ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Контрнаступление ВСУ (Фото:Генштаб ВСУ / Facebook)

Украинские военнослужащие продолжают освобождать населенные пункты, которые находились под оккупацией россиян.

Обновлено в 17:30. Также появилось видео из освобожденного населенного пункта Чкалово, что в Херсонской области.

В частности, в Николаевской области ВСУ деоккупировали Павловку. Она находится примерно в семи коллометрах от Снигуревки, которую освободили днем ранее.

Видео дня

На административной границе Николаевской и Херсонской областей также были освобождены от оккупантов Евгеньевка и Бобровый Угол.

https://twitter.com/SputnikATONews/status/1590714046525116417

Также в Херсонской области подняли флаг Украины в Станиславе. Населенный пункт находится примерно в 45 киллометрах от Херсона.

Официально украинская сторона не сообщала о деоккупации этих населенных пунктов.

На сегодняшний день Силы обороны освободили уже целый ряд городов и сел на южном направлении, в том числе Снигиревку, Брускинское, Борозенское и Киселевку в около 15 километрах от Херсона.

Накануне в связи с успешными контрнаступательными действиями украинской армии минобороны РФ было вынуждено объявить об отступлении своей группировки в Херсонской области на левый берег Днепра.

https://www.youtube.com/watch?v=fYtL76VDBuo

Такое решение вызвало резкое недовольство среди россиян, разочаровшихся в руководстве страны, которое привело к столь позорному итогу.

При этом противник также несет огромные потери в районе Сватово, в связи с чем на границу с Украиной начали съезжаться десятки жен и матерей мобилизованны россиян, которые требуют вернуть выживших домой.

Редактор: Евгений Василенко

Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Херсонская область Николаевская область Контрнаступление Война России против Украины деоккупация

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