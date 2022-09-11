ВСУ деоккупировали еще ряд населенных пунктов в Харьковской области — Дергачевский горсовет

11 сентября, 15:54
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Козачья Лопань, 11 сентября (Фото:Дергачевский горсовет)

Козачья Лопань, 11 сентября (Фото:Дергачевский горсовет)

Украинские военнослужащие деоккупировали Казачью Лопань, Токаревку, а также территорию Проходовского старостинского округа, сообщает Дергачевский горсовет.

В горсовете также рассказали, что российские оккупанты бежали из Козачьей Лопани в Белгородскую область. Они также пытались насильно депортировать украинцев.

Также были опубликованы фотографии, как в указанных населенных пунктах уже развевается украинский флаг.

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Однако Генштаб ВСУ пока не давал официальной информации по этому поводу.

Вооруженные Силы Украины продолжают освобождение оккупированных Россией территорий. С начала сентября более 3000 кв. км возвращено под контроль Украины. До выхода на государственную границу в Харьковской области остается 50 км.

В начале сентября ВСУ пошли в активное контрнаступление в Харьковской области. По состоянию на 9 сентября украинские защитники освободили более 30 населенных пунктов области.

Официально власти подтвердили освобождение Балаклеи и части Купянска. Также есть информация о деоккупации Изюма.

https://www.youtube.com/watch?v=g3suU8Ccblk

В общей сложности, по словам президента Владимира Зеленского, с начала сентября украинские военные освободили уже около 2 тысяч квадратных километров территории.

В минобороны РФ признали отступление своей армии на Харьковском направлении, назвав его «перегруппировкой». В ведомстве оправдываются, что для достижения целей спецоперации якобы было решено перегруппировать войска в районах Балаклеи и Изюма, чтобы нарастить усилия на Донецком направлении.

Редактор: Евгений Василенко

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Теги:   Российская агрессия Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Харьковская область Контрнаступление Война России против Украины

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