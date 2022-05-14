Украинские военные освободили от оккупантов уже 1015 населенных пунктов

14 мая, 01:13
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ВСУ (Фото:BBC)

ВСУ (Фото:BBC)

Украинские военные уже деоккупировали 1015 населенных пунктов. При этом за последние сутки — шесть.

Война России против Украины — главные события 13 мая

Об этом сказал во время видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.

«Продолжаем восстанавливать деоккупированные территории Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов — это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно», - сказал Зеленский.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Россия во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

Редактор: Дарья Харченко

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Теги:   Вооруженные Силы Украины (ВСУ) Оккупант Владимир Зеленский Оккупация Война России против Украины

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