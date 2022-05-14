Украинские военные освободили от оккупантов уже 1015 населенных пунктов 14 мая, 01:13 Цей матеріал також доступний українською ВСУ (Фото:BBC)

Украинские военные уже деоккупировали 1015 населенных пунктов. При этом за последние сутки — шесть.

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Об этом сказал во время видеообращения президент Украины Владимир Зеленский.



«Продолжаем восстанавливать деоккупированные территории Украины. По состоянию на сегодняшний день деоккупировано уже 1015 населенных пунктов — это плюс шесть за минувшие сутки. Возвращаем туда электричество, водоснабжение, связь, транспорт, социальные услуги. Это важно», - сказал Зеленский.

Видео дня

Ранее сообщалось, что Россия во время «второй фазы» войны против Украины планирует полностью оккупировать Донбасс и юг Украины, а также обеспечить сухопутный коридор в Крым.

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