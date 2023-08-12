«И в Крым ходят». Игаль Левин рассказал об успешных рейдах ВСУ на оккупированную территорию, которые будут разбираться в учебниках 12 августа, 07:57 NV Премиум Левин рассказал об успешных рейдах ВСУ на оккупированную территорию (Фото:Командование Сил специальных операций ВС Украины)

На этой неделе украинским войскам удалось высадить десант возле села Казачьи Лагери.

Как предполагают в Институте изучения войны, ВСУ, похоже, совершили ограниченный рейд через Днепр и высадились на оккупированном восточном (левом) берегу Херсонской области.

Видео дня

В эфире Radio NV офицер Армии обороны Израиля, военный аналитик Игаль Левин рассказал, для чего нужно проводить рейды.

— Увидел на вашем канале такое видео, которое было посвящено важности рейдов. Видео было записано в контексте того, что сообщали оккупанты, — определенные украинские подразделения совершили успешный рейд на левобережной Херсонщине, в районе населенного пункта Казачьи Лагеря. Там были взяты в плен российские военные, в том числе майор Томов. Почему такие рейды являются одним из важнейших инструментов ведения войны?

— Все виды боя важны. Рейды — это вид боя. Рейд характерен тем, что вы не занимаете территорию. То есть у вас могут быть большие силы. То видео, которое я публиковал, это про израильский рейд танками. Там целое танковое подразделение.

То есть танковое подразделение может и территорию занять и прорвать где-то оборону. А можно сделать рейд, как Израиль сделал, чтобы танкисты себя почувствовали спецназовцами.



То есть вы выполняете какие-то задачи — уничтожаете, разведка, засады. Целая плеяда может быть задач. А после этого ваша группа уходит. Этим характерен рейд.