Оккупанты атакуют на трех направлениях: Генштаб сообщил, где украинские силы дали отпор

16 ноября, 08:45
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Генштаб сообщил, что происходит на фронте (Фото:Генштаб)

Генштаб сообщил, что происходит на фронте (Фото:Генштаб)

Российские оккупанты пытаются сдерживать действия сил обороны на отдельных направлениях и продолжают оборудовать оборонные рубежи на левом берегу Днепра.

Как сообщает Генштаб в утренней сводке по состоянию на среду, 16 ноября, войска РФ не прекращают наступательных действий на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях.

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За минувшие сутки украинские военные отразили вражеские атаки в районах населенных пунктов Белогоровка, Курдюмовка, Новокалиново, Веселое, Авдеевка, Первомайское, Водяное, Новомихайловка и Времовка Донецкой области.

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Авиация Сил обороны Украины за прошедшие сутки нанесла 14 ударов. Под поражением оказались 11 районов сосредоточения личного состава, вооружения и военной техники, а также три позиции зенитно-ракетных комплексов.

Украинские ракетные войска и артиллерия за минувшие сутки поразили три района сосредоточения живой силы, вооружения и военной техники, станцию радиоэлектронной борьбы и боеприпасов оккупантов.

Ранее заместитель министра обороны Анна Маляр сообщала, что с начала ноября украинские военные на юге освободили около пяти тысяч квадратных километров и около 200 населенных пунктов.

По ее словам, российские оккупанты не продвигаются и продолжают наносить удары по освобожденным населенным пунктам.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Теги:   Донбасс Генштаб Война России против Украины

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