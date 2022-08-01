Вражеская разведывательная группа пыталась выведать украинские позиции на Славянском направлении — Генштаб 1 августа, 07:10 ВСУ дали отпор вражеской разведывательной группе (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты силами разведывательной группы пытались уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки. Успеха не имели, группа отошла.



Об этом сообщает Генштаб.

На этом же направлении зафиксировали обстрелы вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового.

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На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщева, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных с Украиной районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Беларуси.

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Возле Павловки Сумской области зафиксированы артиллерийские обстрелы.

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