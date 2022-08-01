Вражеская разведывательная группа пыталась выведать украинские позиции на Славянском направлении — Генштаб

1 августа, 07:10
ВСУ дали отпор вражеской разведывательной группе (Фото:Генштаб)

ВСУ дали отпор вражеской разведывательной группе (Фото:Генштаб)

На Славянском направлении оккупанты силами разведывательной группы пытались уточнить размещение позиций украинских войск в направлении Мазановки. Успеха не имели, группа отошла.

Об этом сообщает Генштаб.

На этом же направлении зафиксировали обстрелы вблизи Чепиля, Протопоповки, Грушувахи, Гусаровки, Дибровного, Мазановки, Краснополья, Долины и Барвенкового.

Видео дня
Читайте также:
«Убийство азовцев — истерика войск РФ». Оккупанты в тупике на юге и будут создавать напряжение на других участках фронта — Самусь

На Харьковском направлении оккупанты вели огонь из танков, ствольной и реактивной артиллерии в районах населенных пунктов Новониколаевка, Прудянка, Новое, Дементиевка, Питомник, Борщева, Русская Лозовая, Русские Тишки, Петровка, Базалиевка, Коробочкино, Старая Гнилица, Ивановка. Нанес авиационный удар возле Мосьпаново.

На Волынском и Полесском направлениях в приграничных с Украиной районах отмечается дополнительное развертывание комплексов радиоэлектронной борьбы вооруженными силами Беларуси.

Читайте также:
Продвинулись на несколько километров. У ВСУ есть успехи на Изюмском направлении — эксперт CIT

На Северском направлении противник продолжает удерживать в приграничных районах Брянской и Курской областей отдельные подразделения вооруженных сил Российской Федерации. Возле Павловки Сумской области зафиксированы артиллерийские обстрелы.

Редактор: Ирина Кутелева-Коваленко

Присоединяйтесь к нам в соцсетях Facebook, Telegram и Instagram.

Если вы нашли ошибку в тексте, выделите её мышью и нажмите Ctrl + Enter

Теги:   Генштаб Война России против Украины

Эксклюзивы НВ

Лоуренс Фридман
Профессор военных исследований
Кремль удваивает ставки. Что изменит для Украины битва за Херсон

После периода, когда казалось, что борьба зашла в тупик, она может вот-вот вступить в динамичный период

31 июля, 23:00
Мнения
Современное оружие (Фото:Lockheed Martin)
Новая холодная война /
Пять самых смертоносных видов современного оружия
31 июля, 08:15
Инновации
Есть много причин, по которым следует избегать употребления слишком большого количества алкоголя. (Фото:Charl Folscher/Unsplash)
Пять худших привычек связанных с алкоголем. А вы думаете, почему вам бывает так плохо?
31 июля, 07:25
Медицина
Загрузка...
poster
Сегодня в Украине с Андреем Смирновым

Дайджест новостей от ответственного редактора журнала НВ

Рассылка отправляется с понедельника по пятницу

Показать ещё новости

Про использование cookies

Продолжая просматривать NV.ua вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом и соглашаетесь на использование файлов cookies

Про файлы cookies
Радіо НВ
X