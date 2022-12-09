«На 100 км от границы». ВСУ будут вынуждены заходить на территорию России — Свитан 9 декабря, 13:23 Эксклюзив НВ Работа ВСУ с французским нарезным минометом MO-120-RT-61 (Фото:93-я ОМБр Холодный Яр / Facebook)

Военный эксперт, полковник запаса ВСУ Роман Свитан в эфире Радио НВ рассказал, что ВСУ будут вынуждены заходить на территорию РФ, чтобы демилитаризовать стокилометровую зону от украинской границы.

«Надо уничтожать врага на глубину как минимум в 100 км. Почему 100 км? Это стандартная дальность действия армейской артиллерии и РСЗО. Тем более сейчас в разряд РСЗО уже можно переводить российские С-300. Их несколько тысяч штук ракет осталось. Потому дальность в 100 км у нас должна быть демилитаризована до нашей границы», — говорит Свитан.

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А для того, чтобы выполнить такого рода демилитаризацию, считает эксперт, украинским войскам придется заходить на территорию РФ:

«Одних беспилотников недостаточно. Даже работы арты недостаточно. Придется заходить и уничтожать врага на стокилометровой зоне».

Первая из российских воинских частей, которая подлежит демилитаризации, расположена под Валуйками, убежден Свитан:

«Выполнить задачу по поводу Валуек довольно легко. Они находятся очень близко к украинской границе, есть такой выступ российской территории со стороны Валуек в сторону Купянска. Потому, скорее всего, это будут как минимум Валуйки».

А если хватит сил и средств обойти Луганск, выйти на Краснодон, то, по мнению єксперта, нужно дальше двигаться на Таганрог:

«Еще и район Таганрога также должен быть демилитаризован, так как очень близко находится к нашим юго-восточным рубежам Азовского моря».