«600 тыс. въехало незаконно». Россиян в Крыму будет становиться все меньше, чем ближе ВСУ будут подходить к полуострову — член Меджлиса 13 ноября, 16:08 Эксклюзив НВ Очередь к парому после взрыва на Керченском мосту. Крым. 8 октября 2022 года (Фото:REUTERS/Stringer)

Член Меджлиса крымскотатарского народа Эскендер Бариев соглашается с тем, что заявлял президент Владимир Зеленский, и считает, что на полуострове Крым местные действительно будут встречать Вооруженные силы Украины с теми же эмоциями, что и в Херсоне.

Украинский крымскотатарский политик в эфире Радио НВ рассказал, что в Крыму проживают три категории людей. Первая — проукраински настроенная часть населения, которая не исчезла более чем за восемь лет оккупации.

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Вторая категория, по его словам, это коллаборанты:

«Это граждане Украины, которые начали поддерживать РФ и ее действия на территории Украины, то есть так называемую „военную операцию“. Но их позиция постоянно меняется. С одной стороны есть коллаборанты, которые будут убегать из Крыма. А есть коллаборанты, как скажут „мы поработали там, сейчас будем работать в Украине“».

Третья категория людей, проживающих на территории оккупированного полуострова — граждане Российской Федерации. Бариев объяснил, что их в 2,5 раза больше, чем весь крымскотатарский народ, живущий в Крыму.

«Приехало более 600 тыс. [россиян]. <...> Они нарушили международное право, стандарты Украины — незаконно приехали. <...> Они, когда услышат, что Вооруженные силы Украины приближаются к границам Крыма, начнут выезжать с полуострова более активно, на мой взгляд. Они не будут оставаться в Крыму», — отметил Бариев.