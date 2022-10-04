ВСУ будут освобождать Украину на четырех направлениях — Подоляк 4 октября, 22:57 Подоляк отметил, что у ВСУ есть успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях. (Фото:REUTERS/Gleb Garanich)

Советник главы Офиса президента Михаил Подоляк сообщил, что операция по освобождению украинских территорий будет происходить на четырех направлениях.

«С точки зрения освобождения, есть конкретная программа по четырем направлениям», — сказал Подоляк в комментарии 24 каналу.

Он отметил, что у ВСУ есть успехи в Луганской, Донецкой, Харьковской и Херсонской областях.

Видео дня

«Ключевое на сегодняшний день — продолжать уничтожать инфраструктуру обеспечения врага. Потому что без обеспечения с тыла, россияне и паникуют, и хаотически отступают», — подчеркнул он.

За 4 октября, ВСУ освободили уже шесть населенных пунктов. НВ публикует их список, фото и видео украинских военных в освобожденных селах.

Министерство обороны страны-террориста России признало, чтоотступило на 30 км на севере Херсонской области.

Ранее руководитель объединенного пресс-центра Сил охраны и обороны Юг Наталья Гуменюк сообщала, что защитники Украины продолжают наступать и продвигаться на южном направлении. По данным Института изучения войны (ISW), в период со 2 по 3 октября украинские войска совершили значительный прорыв на севере Херсонской области.