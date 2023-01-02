На место прибыл Пригожин. ВСУ ударили по расположению ЧВК Вагнера в Первомайске — видео
Потери российских наемников на данное время не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)
Украинские военные атаковали расположение российской ЧВК Вагнера во временно оккупированном РФ Первомайске Луганской области.
Захватчики заняли здание местной больницы, в связи с чем кремлевские пропагандисты заявили об ударе по якобы «гражданскому объекту», однако этому утверждению противоречит прибытие на место главаря наемников Евгения Пригожина, видео с которым было обнародовано в соцсетях.
Первомайск находится в нескольких десятках километрах от Бахмута Донецкой области, который уже больше полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ЧВК Вагнера заключенных.
Результаты удара по зданию с оккупантами, который был нанесен, предположительно, РСЗО HIMARS, на данное время не известны.