На место прибыл Пригожин. ВСУ ударили по расположению ЧВК Вагнера в Первомайске — видео 2 января, 11:24 Потери российских наемников на данное время не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Украинские военные атаковали расположение российской ЧВК Вагнера во временно оккупированном РФ Первомайске Луганской области.

Читайте также: Появилось видео с последствиями удара по казарме мобилизованных россиян в Макеевке

Захватчики заняли здание местной больницы, в связи с чем кремлевские пропагандисты заявили об ударе по якобы «гражданскому объекту», однако этому утверждению противоречит прибытие на место главаря наемников Евгения Пригожина, видео с которым было обнародовано в соцсетях.

Видео дня

Первомайск находится в нескольких десятках километрах от Бахмута Донецкой области, который уже больше полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ЧВК Вагнера заключенных.

Результаты удара по зданию с оккупантами, который был нанесен, предположительно, РСЗО HIMARS, на данное время не известны.