На место прибыл Пригожин. ВСУ ударили по расположению ЧВК Вагнера в Первомайске — видео

2 января, 11:24
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Потери российских наемников на данное время не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Потери российских наемников на данное время не известны (Фото:Скриншот видео markito0171/Twitter)

Украинские военные атаковали расположение российской ЧВК Вагнера во временно оккупированном РФ Первомайске Луганской области.

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Захватчики заняли здание местной больницы, в связи с чем кремлевские пропагандисты заявили об ударе по якобы «гражданскому объекту», однако этому утверждению противоречит прибытие на место главаря наемников Евгения Пригожина, видео с которым было обнародовано в соцсетях.

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Первомайск находится в нескольких десятках километрах от Бахмута Донецкой области, который уже больше полугода безуспешно штурмуют российские захватчики, основные силы которых состоят из завербованных ЧВК Вагнера заключенных.

Результаты удара по зданию с оккупантами, который был нанесен, предположительно, РСЗО HIMARS, на данное время не известны.

https://twitter.com/markito0171/status/1609555418535309313
Редактор: Олег Кононенко

Теги:   Российская агрессия Наемники Луганская область Российские военные Первомайск Частная военная компания Вагнера ЧВК Евгений Пригожин Война России против Украины

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